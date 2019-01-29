TRT Haber

29
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Edirne'deki Gala Gölü ekoturizm merkezi olmaya aday

Edirne'deki Gala Gölü, kuğu gölüne döndü. Milli parkta 10 bin kuğu konaklıyor.

29 Ocak 2019 Salı 21:33 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 21:33

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