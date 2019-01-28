TRT Haber

28
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Kanserle sanattan güç alarak mücadele ediyor

75 yaşında kansere yakalanan ve 1 yıllık tedavisi boyunca kendini sanata veren Metin Gökdeniz, eserlerini sergileyeceği günü iple çekiyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:06 - Son Güncelleme 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:06

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