TRT Haber

29
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Dikmen Yaylası çocuklara tatil hediyesi oldu

Sakarya'da yarıyıl tatilini fırsat bilenler Dikmen Yaylası'na çıktı. Araçlar kardan yolda kaldı, zirveye yürüyerek ulaşıldı.

29 Ocak 2019 Salı 17:48 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 17:48

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