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9
Şubat 2019
Cumartesi
Yaşam

Edirne pasajının papyonlu kedisi " Behlül"

Soğukta donmak üzereyken iş yeri sahibinin sahip çıktığı kedi pasajın maskotu oldu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:56 - Son Güncelleme 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:56

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