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04.05.2019 - 14:17
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15 Temmuz mağduru Japon çocuk "Ceddin Deden" marşını söyledi
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Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar ramazana hazırlanıyor
Avustralya'da 200'den fazla cami ve mescit bereket ayına hazır. Almanya Köln Merkez Camii'nde yapılacak iftar daveti için de hazırlıklarda sona gelindi.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:11 -
Son Güncelleme 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:11
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