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Yaşam

Kulübede yaşam mücadelesi Türk Kızılayı ile son buldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşam mücadelesi veren yaşlı kardeşlere, Türk Kızılayı ev yardımında bulundu.

30 Nisan 2019 Salı 18:13 - Son Güncelleme 30 Nisan 2019 Salı 18:15

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