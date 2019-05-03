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Yaşam

İneklere fısıldayan kadın: Sevim Öztürk

Sevim Öztürk, Karadeniz bölgesindeki küçük bir kasabada tek başına yaşıyor. Hayatını ve tüm sevgisini hayvanlarına adamış durumda.

03 Mayıs 2019 Cuma 22:20 - Son Güncelleme 03 Mayıs 2019 Cuma 22:20

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