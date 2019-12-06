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Yaşam

Dili boğazına kaçan sporcuyu güvenlik görevlisi kurtardı

İstanbul Esenler Stadyumu'nda antrenman yaptığı sırada bir arkadaşıyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan futbolcunun hayatını, güvenlik görevlisi kurtardı.

06 Aralık 2019 Cuma 12:23 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 12:24

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