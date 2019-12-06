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Yaşam

Down sendromlu Kadir polisle zeybek oynadı

Samsun'da bir polis memurunun ziyaret için gittiği okulda Down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

06 Aralık 2019 Cuma 10:58 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 11:04

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