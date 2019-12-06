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Az Bulutlu
Yaşam

Türkiye'de son 9 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı

Kasım ayında, 11,5 dereceyle son 9 yılın en yüksek sıcaklık ortalaması görüldü. Bu rakam 1971'den bu yana yaşanan en yüksek ikinci sıcaklık ortalaması olarak kayıtlara geçti.

06 Aralık 2019 Cuma 12:03 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 12:12

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