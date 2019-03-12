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Yaşam

Dev balina dalgıcı yuttu, tadını beğenmeyince geri bıraktı

Güney Afrika'da bir dalgıç, köpek balıklarını fotoğraflarken kendini dev bir balinanın ağzında buldu. Balina tadını beğenmeyince dalgıcın hayatı kurtuldu.

12 Mart 2019 Salı 14:28 - Son Güncelleme 12 Mart 2019 Salı 14:29

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