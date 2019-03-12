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Yaşam

Türk milletinin bağımsızlığının sembolü 98 yaşında

İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde kaleme alındı. Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri, 12 Mart 1921 günü alkışlar eşliğinde, milli marş olarak kabul edildi.

12 Mart 2019 Salı 10:27 - Son Güncelleme 12 Mart 2019 Salı 10:35

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