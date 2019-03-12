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Öğrenciler Ankara metrosunda İstiklal Marşı'nı okudu
Ankara'da bir grup ortaokul öğrencisi İstiklal Marşı'nı okullarında değil, metroda okudu.
12 Mart 2019 Salı 14:22 -
Son Güncelleme 12 Mart 2019 Salı 14:22
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