TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
Reklamı Kapat
Yaşam

Çorlu'daki dönercinin maskotu "Ercüment"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir dönercinin camında yatan kedinin adı Ercüment. Sevimli kedi, hem ısınmak hem yemek yemek için dönerciye geliyor.

15 Ocak 2019 Salı 12:19 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 12:19

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER