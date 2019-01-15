TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
Reklamı Kapat
Yaşam

Çanakkale hayalet ağlardan temizleniyor

Çanakkale Boğazı ve adalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 yıl önce başlatılan proje kapsamında hayalet ağlardan temizleniyor.

15 Ocak 2019 Salı 11:26 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 11:26

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER