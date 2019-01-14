TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Çin'de stres atmak isteyenlerin tercihi: Öfke Odası

Jin Meng ve arkadaşları tarafından 4 ay önce Çin'in başkenti Pekin'de açılan "Öfke Odası", insanların stresini bir şeyleri kırarak atmalarını sağlıyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:14 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:14

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