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Yaşam

Çamurdan kurtarılan ineğini çocuğu gibi sevdi

Karabük'te çamura saplanan ineği kurtarmak için itfaiye ekibi seferber oldu. Bitkin düşen ineğin sahibi Fatma Öztürk ise, ineğini "Hadi kalk kızım, eve gidelim" diyerek çağırdı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:20

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