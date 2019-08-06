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Az Bulutlu
Yaşam

Deliklitaş görenleri kendisine hayran bırakıyor

Giresun’un Görele ilçesi sahilinde bulunan doğal oluşumlu ilginç kaya yöre halkı tarafından ‘Deliklitaş’ olarak biliniyor.

06 Ağustos 2019 Salı 15:11 - Son Güncelleme 06 Ağustos 2019 Salı 15:12

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