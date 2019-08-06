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Yaşam

Kumru ve yavrularını sıcaktan şemsiyeyle korudular

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kumru, trafik lambasının üstünde kuluçkaya yattı. Hayvanseverler, anne kumru ve yumurtalarının güneşten etkilenmemesi için direğe şemsiye astı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:51 - Son Güncelleme 06 Ağustos 2019 Salı 14:01

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