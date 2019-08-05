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Yaşam

Hicretin mucizevi dağında zorlu yolculuk

Hazreti Muhammed ve yol arkadaşı Hazreti Ebubekir'in Medine'ye hicret ettiği sırada Sevr Mağarası'nda yaşananlar büyük önem taşıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:09 - Son Güncelleme 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:11

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