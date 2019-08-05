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Yaşam

Mimar Sinan'ın deprem terazisi yıllara meydan okuyor

Mimar Sinan'ın Manisa'daki tek eseri Muradiye Camii'ndeki terazi taşları 434 yıldır çalışıyor. Döner taşlar, caminin sağlamlığı ve depremde zarar görüp görmediğini gösteriyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:53 - Son Güncelleme 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:54

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