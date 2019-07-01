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Yaşam
Beyoğlu'nun yardımsever "Ayakkabıcı Baba"sı
13 yaşında başladı ayakkabı tamirciliğine... Hikmet Başar, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde "en büyük sermayem" dediği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.
01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24 -
Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:25
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