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Yaşam

Balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Antalya'da denize açılan balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı. Oltaya takılan balığın cinsinin nesli tükenmekte olan Kum köpek balığı olduğu öğrenildi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:34 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 12:34

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