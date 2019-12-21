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Etiketlerdeki sembolleri doğru okumak giysinin ömrünü uzatıyor

Aldığımız giysilerdeki kullanma etiketlerine genellikle bakmıyoruz. Aslında o etiketler, giysilerin daha uzun ömürlü olması için yol gösterici. Peki, etiketlerdeki semboller ne anlama geliyor?

21 Aralık 2019 Cumartesi 11:48 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 11:48

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