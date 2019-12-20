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Yaşam

İstiklal Caddesi'nden lavanta ve gül kokuları yayılacak

İstanbul'un en işlek caddelerinden İstiklal Caddesi'nde çevre düzenlemesi başladı. Caddeye saksı içinde manolya ağaçları yerleştirildi. Düzenleme bununla da sınırlı kalmayacak.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:04 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 00:13

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