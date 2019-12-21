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Avustralya'da itfaiyeciler tahliye çağrısında bulundu

Avustralya'nın uzun süredir yangınlarla boğuşan eyaleti Yeni Güney Galler'de itfaiyeciler, sakinlere bölgeden ayrılmalarını tavsiye etti.

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:57 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 13:58

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