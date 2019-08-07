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Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandılar

Profesyonel dağcı Burak Saral, 7 kıtanın en yüksek 7 zirvesine ulaşma hedefi için ekibiyle birlikte 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbrus Dağı'nın zirvesine tırmandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:50 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:42

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