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Yaşam

Adım adım bağımsızlığa giden yol: İstiklal Yolu

Türk milletin kaderini değiştirecek mücadelenin önemli rotalarından biriydi İstiklal Yolu. İnebolu-Ankara arasındaki bu yoldan onlarca kahraman geçti…

18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:31 - Son Güncelleme 18 Mayıs 2019 Cumartesi 20:01

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