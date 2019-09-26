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Yaşam

13 yıldır kayıp olan zihinsel engelli, ailesine kavuştu

Kayseri'de 13 yıl önce kaybolan ve Antalya'da polis ekiplerinin kimlik kontrolünde bulunan 51 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Çavuş ailesine kavuştu.

26 Eylül 2019 Perşembe 22:48 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 22:50

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