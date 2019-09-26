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Yaşam

Demre'de açan kum zambaklarına yoğun ilgi

Koruma altındaki bitki türlerinden olan "kum zambağı", Antalya'nın Demre ilçesinde açtı. Nesli tükenme tehdidi altındaki bitkiyi görmek isteyenler sahile akın etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 21:13 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 21:14

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