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Yaşam

Kastamonuluların kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılarla imtihanı

Kastamonu'da son 1 haftada ayı saldırıları arttı. Ayıların saldırdığı 17 büyükbaş hayvan telef olurken, 2 kişi de hastanelik oldu.

26 Eylül 2019 Perşembe 17:41 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 17:44

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