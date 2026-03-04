  • İMSAK

Ramazan
TRT Haber 04.03.2026 16:16

YTB, Berlin'de iftar programı düzenledi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, ramazan ayı dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle iftar programı düzenledi.

YTB, Berlin'de iftar programı düzenledi
[Fotograf: AA]

"Kardeşlik İftarı" adlı programa TBMM Türkiye-Almanya Dostluk Grubu Başkanı Zafer Sırakaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Türk toplumunun Almanya’nın yeniden inşasına ve birlikte yaşam kültürüne önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bu ülkeyi geleceğimiz adına vatan kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve insani krizlere değinen Sırakaya, Gazze, Somali, Suriye ve Sudan’da yaşanan olayları hatırlattı. Sırakaya, İran’da 170’ten fazla öğrencinin hayatını kaybettiği İsrail'in saldırısına da dikkati çekti.

İnsanlığın ağır bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Sırakaya, Türkiye’nin ve Türk medeniyetinin mazlumun yanında yer alma anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Sırakaya, Türkiye’nin Balkanlar’dan Libya’ya, Sudan’dan Ukrayna’ya, Somali’den Etiyopya’ya kadar geniş bir coğrafyada barış diplomasisi yürüttüğünü ve "barış elçisi" olma rolünü sürdüreceğinin altını çizdi.

Avrupa’da artan ırkçılık, popülizm ve aşırı sağ partilerin yükselişine de işaret eden Sırakaya, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapan akımların endişeyle takip edildiğini dile getirdi.

YTB, Berlin'de iftar programı düzenledi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Türkiye-Almanya ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki temasların son dönemde ivme kazandığını ifade etti.

Türk toplumunun iki ülke ilişkilerindeki rolüne dikkati çeken Turan, Almanya’da yaşayan ve sayıları 3,5 milyona yaklaşan Türk toplumunun, ekonomik büyümeden kültürel çeşitliliğe kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Turan, Türklerin ekonomiden bilime, sanattan siyasete kadar pek çok alanda aktif rol üstlendiğini, sivil toplum kuruluşlarının da hem vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiğini hem de iki ülke arasındaki toplumsal köprüleri güçlendirdiğini söyledi.

YTB, Berlin'de iftar programı düzenledi

YTB Başkan Vekili Abdülhadi Turus ise bu yıl iftar sofralarını "Kardeşlik İftarı" başlığı altında Türkistan’dan Balkanlar'a, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada kurduklarını belirterek, Berlin’deki buluşmanın da bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Turus, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun sıkıntılarına işaret ederek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Turus, Türkiye’nin ve Türk milletinin mazlumların yanında durmaya devam etmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

OKUMA LİSTESİ