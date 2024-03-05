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Ramazan
AA 05.03.2024 15:47

Trabzonlu pide ustası ailesiyle birlikte çalışıyor

Trabzonlu pide ustası Muhammet Bekar, çalıştıracak eleman bulamayınca ailesiyle iş yükünü paylaşıyor.

Trabzonlu pide ustası ailesiyle birlikte çalışıyor

Kaşüstü Mahallesi'nde 6 yıldır pide fırını işleten 50 yaşındaki Bekar, yanında kısa süreli çalışıp ayrılan elemanlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdi.

Müşterilere tek başına yetişemeyen Bekar'a 23 yıllık eşi ve 4 çocuğu da destek veriyor.

Muhammet Bekar, amcasının yanında öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Yıllar içinde farklı yerlerde pide fırını işlettiğini ifade eden Bekar, "Ailecek çalışarak, Trabzon pidesini müşterilerimize ikram ediyoruz" dedi.

Bekar, çocuklarının kendisine yardımcı olduğunu belirterek, "Elemansız kalınca kızları dükkana motive ettik, onları yetiştirdim. Kasayı, garsonluğu ve ustalığı 3-5 ay içinde öğrendiler. Bir kızım da arabayla müşterilere pide servisi yapıyor. O şekilde paramızı kazanıyoruz. Eşimle, çocuklarımla evde de iş yerinde de birbirimize destek oluyoruz. Mutlu, huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Aile pidecisi diye gelen çok müşterimiz var" diye konuştu.

Trabzonlu pide ustası ailesiyle birlikte çalışıyor

Muhammet Bekar'ın üniversite sınavına hazırlanan 22 yaşındaki kızı Nazlıcan Bekar ise "Aramızda iş bölümü var. Ben genelde kasaya ve masalara bakıyorum, sipariş de alıyorum. Her işi yapıyoruz. Ailecek çalışıyoruz güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan 21 yaşındaki Gülcan Bekar da babasından pide yapmayı öğrendiğini, 1,5 yıldır da araçla müşterilere siparişleri servis ettiğini anlattı.

Her işi yapmaya çalıştıklarını belirten Bekar, "Her tarafı tamamlamaya çalışıyorsun. Burada da evde de birlikteyiz, babamın yükünü azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

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