Mukaddes Emanetler Dairesi ramazana hazırlanıyor

Ramazan’da ziyaretçi sayısı katlanan Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı'nın en çok merak ve ziyaret edilen bölümlerinden Mukaddes Emanetler Dairesi'nde şu sıralar hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Mukaddes Emanetler Dairesi halısından çinilerine, zemininden kubbesine, sergileme vitrinlerinden objelerine kadar en ince ayrıntısına kadar elden geçiriliyor.

Bu yıl yeniden sergilenecek eserler arasında, Hücre-i Saadet'ten taş ve toprak parçalarının içerisinde bulunduğu altın yaldızlı bir kutu da yer alıyor.

Paha biçilemeyen emanetlerine ev sahipliği yapıyor

Topkapı Sarayı'nın Enderun Avlusu’nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, 507 yıldır Türk ve İslam aleminin paha biçilemeyen emanetlerine ev sahipliği yapıyor.

Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından İstanbul’a getirilen emanetler, bu bölümde özenle korunuyor ve sergileniyor.

Kutsal emanetlerin başında Hazreti Peygamber’e ait Hırka-i Saadet geliyor. Peygamberimizin kılıcı, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, sakalı ve ayak izi de bu bölümde bulunuyor.

Dört Halife ve sahabeye ait kılıçlar, Kâbe anahtarları ve Hacerü'l Esved mahfazası gibi Harem- i Şerif’e ait hatıralar da burada sergileniyor.

Bu yıl Ramazan ayında yeniden ziyaretçiyle buluşacak eserler arasında şunlar yer alıyor: Sancak Kur’an-ı Kerim’i ve gümüş mahfazası, zemzem sürahileri, sakal-ı şerif kutusu ve değerli taşlarla süslü top askılar.

Mukaddes Emanetler Dairesi’nin bakımını ve temizliğini, Türkiye’de müzecilik alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi yapıyor.

Eserler temizleniyor

Çalışmalar kapsamında Has Oda’nın halısı, çinileri, gümüş kandilleri, buhurdan ve şamdanlar, ahşap pencere kapakları, dolaplar ve nişlerin içlerindeki mermer alanlar temizleniyor.

Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazalarının tozları alınıyor. Titizlikle yürütülen uygulamalarda hepa filtreli, vakum ayarlı, müze tipi cihazlar ve at kılı fırçalar kullanılıyor. Çalışmalar tamamlandığında toplanan tozlar, geleneksel usullere riayet edilerek Mukaddes Emanetler Dairesi’nin önünde yer alan ‘toz kuyusu’na dökülüyor.

Mukaddes Emanetler Dairesi’nde geçen yıl kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirilmiş, sergilenen eser sayısı 60’tan 300’e çıkarılmıştı.

Hz. Osman’ın mushafı da uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçiyle buluşturulmuştu.

Çalışmalar kapsamında bir ilke de imza atılmış, Hırka-i Saadet Odası ilk defa ziyarete açılmıştı.