Bakan Kacır Malatya'da depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, il programı kapsamında bulunduğu Malatya'da depremzede Kantarcı ailesiyle TOKİ'deki evlerinde iftar yaptı.

Aile fertleriyle sohbet eden Kacır, ailenin Ankara'da kalmayı sürdüren kızları Kevser ile görüntülü konuştu.

Kacır, aileye teşekkür ederek, TOKİ evlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Kacır'a ziyaretinde Malatya Valisi Seddar Yavuz da eşlik etti.

"Rabb'im dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından söz konusu ziyarete ilişkin paylaşım yaptı.

Malatya'da deprem sonrasında inşa edilen yeni evlerine taşınan bir ailenin sofrasına misafir olduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Ramazanın bereketini ve huzurunu paylaştık. Biz, iyi günde olduğu gibi kederde ve zorlukta da birbirine kenetlenen büyük bir aileyiz. Rabb'im dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin. Binbir emekle yetiştirdikleri kıymetli evlatlarını, anne babalarına bağışlasın."