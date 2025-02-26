AK Parti ramazanda "Gönül Sofraları" ile vatandaşlarla buluşacak

Büyükgümüş, yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatının ramazan ayında yürüteceği faaliyetler ve 8. Büyük Olağan Kongre'nin ardından belirlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayının hem dini hem de kültürel açıdan çok özel bir anlama sahip olduğuna işaret eden Büyükgümüş, bu ayda kardeşliğin, dayanışmanın hatırlandığına ve toplumsal olarak idrak edildiğine dikkati çekti.

Bu çerçevede, AK Parti teşkilatları olarak, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da vatandaşlarla bir araya gelmeye, onlarla dayanışmaya yönelik faaliyetleri gerçekleştireceklerini belirten Büyükgümüş, ülkenin dört bir yanında "Gönül Sofraları" kurulacağını, ayrıca partinin gençlik teşkilatının "İftara 5 Kala" programıyla iftar vakti trafikte kalan, evine yetişemeyen insanlara kumanyalar ikram edeceğini aktardı.

Büyükgümüş, ramazanda yürütülecek çalışmalara ilişkin, "AK Parti teşkilatları ülkemizin her yerinde, tüm illerde, ilçelerde, köylerimizde, mahallelerimizde kardeşliğin, dayanışmanın merkezi olmaya bu ramazanda da devam edecek. Gönül Sofraları bunun en önemli araçlarından biri. Ayrıca gençlik teşkilatımız 'İftara 5 Kala' programlarıyla iftar vakti evine yetişemeyen, trafikte olan insanlara kumanyalar ikram edecek, onlarla birlikte olacak. Kadın Kollarımız da mukabelelerde hanımefendilerle bir araya gelecek." bilgisini paylaştı.

"Farklı toplumsal kesimlerle bir arada olacağız"

Tüm bu faaliyetlerle kardeşlik ve dayanışma ruhunun toplumsal olarak en yüksek düzeyde hissedilmesini amaçladıklarını vurgulayan Büyükgümüş, AK Parti olarak her ramazanı bu şekilde geçirdiklerini ve ilerleyen yıllarda da bunun devam edeceğini söyledi.

Büyükgümüş, "Teşkilat olarak gerek Gönül Sofraları'nda gerek İftara 5 Kala buluşmalarında farklı toplumsal kesimlerle bir arada olacağız. İnanıyorum ki AK Partimiz yaptığı bütün büyük hizmetler gibi bu ramazan ayını da vesile kılarak kardeşliğimizi, dayanışmamızı perçinlemek için sahada önemli çalışmalara imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizim için esas olan davamızın her zaman muzaffer olması"

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongre sürecine de değinen Büyükgümüş, kongrenin ardından MKYK ile MYK'nin belirlendiğini, kendisinin de Teşkilat Başkanı olarak görevlendirildiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Büyükgümüş, AK Parti'deki tüm siyasetçilerin partisine ve davasına hizmet etmek için seferberlik ruhuyla çalıştığının altını çizerek, "Bizim için esas olan partimizin ortaya koyduğu düşünceler, değerler ve davamızın her zaman muzaffer olması. Bizim açımızdan bunlar bakidir. Görevlerimiz, bulunduğumuz pozisyonlarsa geçici, o günün şartlarında o günün gereklilikleri dahilinde yerine getirmemiz gereken işlerimiz için birer vesile." diye konuştu.

"Çok büyük bir aileyiz"

Partideki görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, AK Parti kadrolarında siyasete başladığında henüz 20 yaşında olduğunu, Teşkilat Başkanlığı görevini devraldığı Erkan Kandemir'in o dönem AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğünü dile getirdi.

Büyükgümüş, "Görev devir teslimini, o günlerden itibaren birlikte verdiğimiz mücadeleyi, kararlılığı, ürettiğimiz işleri konuştuğumuz bir bayrak yarışı olarak değerlendiriyoruz. Partinin teşkilatlarında yetişmiş isimlerin görev devir teslimini bu şuur ve inançla gerçekleştirmesini AK Parti'nin ayrı bir değeri ve kabiliyeti olarak değerlendiriyoruz. Çok büyük bir aileyiz. Her seçimde kararlılığını, desteğini, milletin gönlündeki değerini arttıran bir liderle, AK Parti kadrolarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir sorumluluk, bu teşkilatı büyütüp, geliştirip, yeni gelen sosyolojik gelişmelere bu bünyeyi hazırlamak da bizim görevimiz." dedi.

"Partimizin güçlü geçmişini, geleceğe taşıdığımız yeni dönem olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8. Olağan Büyük Kongre'deki konuşmasında "Büyük yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" sözlerini anımsatan Büyükgümüş, "Partimizin güçlü geçmişini, hafızasını geleceğe taşıdığımız siyasal bir yeni dönem olacak. Bu açıdan da burada teşkilat birimimizde çalışmaktan, bu büyük ailenin bir ferdi olarak mücadele etmekten de büyük heyecan duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, AK Parti'de değişimin bir gelenek olduğunu, partinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan öncülüğünde her seçimden zaferle çıkmasını, toplumda vazgeçilmez bir yer edinmesini de bu değişim geleneğine borçlu bulunduğunu vurguladı.

"Geleceğin yeni dinamiklerini de içinde barındıran, dört dörtlük bir tablo görüyoruz"

Bazı siyasal hareketlerin, gençlerin dinamizminden, risk alarak cesurca mücadele etme azminden, hayal kurma kabiliyetinden beslendiğini ancak sonra gençleri bir kenara koyduğunu aktaran Büyükgümüş, AK Parti'nin ise kurulduğu günden bu yana, bunun tam aksi bir yaklaşımla hareket ettiğini vurguladı. Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bugün binlerce kardeşimiz belediye meclislerinde görev yapıyor. Aynı şekilde parlamentoda arkadaşlarımız görev yapıyorlar, gençlerin sesi olmaya, bu sesi yükseltmeye gayret gösteriyorlar. Merkez Karar Yönetim Kurulumuzda da hem siyasete yeni dahil olan hem bizim gibi gençlikte birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var. Çok çeşitli, toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir yönetimle aslında kongremizi gerçekleştirmiş olduk. Yürütme kuruluna da bunun yansımaları oldu. İstikrar, hafıza, partimizin o güçlü tarihi ama geleceğin yeni dinamiklerini de içinde barındıran, dört dörtlük bir tablo görüyoruz."