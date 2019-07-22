Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "sakin şehir" kabul edilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ziyaretçi sayısıyla birlikte onlarca motifin özenle işlendiği Ahlat bastonlarına ilgi de arttı.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden ilçeye giden turistler, ceviz ağacı, manda, koç, sığır boynuzundan yapılan ve son yıllarda özel tasarımlarla çeşitliliği artan bastonlara da yoğun ilgi gösteriyor.

Ahlatlı baston ustalarından Refa Gökbulak, "sakin şehir" unvanıyla ilçede artan ziyaretçi sayısının el sanatlarına da olumlu yansıdığını söyledi.

Aynı zamanda 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının da ilçede yapılmasının turizme önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Gökbulak, baston satışlarında da artış yaşandığını belirtti.

İlçeyi ziyaret eden turistlerin büyük bölümünün tarihi yerleri gezdikten sonra el sanatları atölyelerini ziyaret ettiğini anlatan Gökbulak, "Elimizden geldiğince gelen ziyaretçilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Turistlerin önem verdiği hayvan figürlü ve klasik türde modellere ağırlık veriyoruz. Özellikle tarihi yapılar üzerinde inceledikleri motifleri baston üzerinde görünce şaşırıyorlar" dedi.

İlçeye tur organizasyonu ile gelen ziyaretçilerden Makbule Karaoğlan ise, Ahlat'ın birçok anlamda önemli bir yer olduğunu dile getirerek, "Bastonlar üzerinde bulunan desenler çok güzel. Bu değerlerin yaşatılması ve korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA