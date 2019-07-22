Avrupa Birliği'nin (AB) Bulgaristan-Türkiye sınırötesi iş birliği programı kapsamında "Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi" düzenleniyor.
Proje tarafından tesis edilen Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde, bu yıl, 150 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.
Doğa ve tabiat eğitimlerine önem veriyor
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, çocukların doğayı ve tabiatı yaşayarak öğrendiklerini söyledi.
Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde, Genç Katılım Spor Kulübü iş birliğinde eğitimler verildiğini belirten Deniz, merkezde 12-16 yaştaki öğrenci gruplarının eğitim gördüğünü vurguladı.
Doğa ve tabiat eğitimlerine önem verdiklerini anlatan Deniz, eğitimlerin proje süresi boyunca devam edeceğinden bahsetti.
Kaynak: AA