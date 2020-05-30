Kayaları oyup kanal yaptılar. Kilometrelerce mesafeden su taşıdılar. Suyun depolanması için kaya içine onlarca sarnıç oluşturdular. Burası UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi.

Günümüze kadar büyük bir kısmı bozulmadan gelen mühendislik harikası su sistemini TRT Haber ekibi görüntüledi.

Mühendislik harikası su sistemi

Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim yeri olan kalenin geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Savunma amaçlı hakim bir noktada bulunan kalenin dikkat çeken bir başka özelliği ise hala hayran bırakan "Su sistemi."

Günümüze kadar ulaşan sistem, adeta mühendislik harikası olarak göze çarpıyor.

Ekibin kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Milimetrik eğimler kullanmışlar kanalda ve suyu bıraktıkları zaman zaten kendisi direkt olarak kaleye geliyor kanal vasıtasıyla. Şimdi bu tabii Roma'nın hem mimarlık ve mühendislikte ne kadar geliştiğini bize gösteriyor" dedi.

Tarihi kalede 53 sarnıç bulundu

Suyun kaynağından kaleye ulaştırılması oldukça zor. O dönemin şartlarında bunun nasıl yapıldığı hala merak ediliyor.

Kanallarla kaleye ulaşan su, önce devasa büyüklükteki ana depoyu dolduruyor. Ana depoyu dolduran su, daha sonra diğer küçük sarnıçlara akıyor. Şimdiye kadar 53 küçük sarnıç tespit edildi ancak sayısının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Romalılar, 400 yıl boyunca bu sistem sayesinde en zor zamanlarda bile su sıkıntısı yaşamamış. Kazıların yeniden başlamasıyla birlikte yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Haber: Hamdullah Avcı

Kamera: Emre Veli - Kurgu: Nuri Pamukçu