On yıl önce felç geçirmesi ile birlikte uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Nuray Demir’e vefalı eşi Şükrü Demir ilk günkü aşkla gözü gibi bakıyor.

Eşinin günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve bakımını yaparak her türlü zorluğun üstesinden gelen 3 çocuk babası Şükrü Demir, hayat arkadaşını bir gün bile kaderiyle baş başa bırakmayı düşünmedi.

"Eşimi ilk günkü aşkla seviyorum"

Demir, "Ben eşimle severek evlendim, hala da eşimi ilk günkü aşkla seviyorum. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanında oldum, ömrüm yettiği müddetçe de olmaya devam edeceğim” diyor.

Eşine baktığı sürede devletin her zaman maddi manevi destek vererek yanında olduğunu vurgulayan Demir şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve Belediye Başkanımız Fatih Üçok’tan Allah razı olsun. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Hünerli Eller projesinde görev yapan kadın personel gelip evimizin detaylı temizliğini yaptı. Yine yemeğimizi kapımıza kadar getirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu yaşımda eşimin ihtiyaçlarını gidermekte, hizmetini yapmakta çok zorlanırdım."

"Eşinizi gelinlikle aldınız, kefenle mezara kadar sevin"

Şükrü Demir'in gençlere ve evli çiftlere tavsiyesi ise şöyle oldu: “Özellikle bu salgın hastalık sürecinde ona bir şey olmasından çok korktum. Temizliğini özenle yaptım. O benim evlatlarımın annesi, o olmasaydı ben ne yapardım. Buna da şükür. Rabbim eşimin canını sağ etsin yeter. Onun varlığı halen bana güç veriyor. Gençler, eşinizi gelinlikle aldınız, kefenle mezara kadar sevin. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Aşkınızı bırakmayın."