Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da dağ keçisi hastane bahçesine girdi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da, avlanması yasak bir dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde görüldü.
Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesinin bahçesine nereden geldiği belirlenemeyen yavru bir dağ keçisi girdi.
O anlar, hastane görevlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Görüntülerde, etrafta bir süre koşuşturan dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor.
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