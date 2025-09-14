Zengin floraya sahip Munzur yaylalarında üretilen bal emekle hasat ediliyor

El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Ovacık, bitki çeşitliliği ve endemik türleriyle arıcılığa elverişli ortam sunuyor. Bahar aylarında arılarını ilçeye getiren arıcılar, gerekli izinleri alıp yaz boyunca Munzur Dağları'ndaki 2 bin rakımlı yaylalarda konaklıyor.

Bu süreçte arı kolonilerinin bakımını yapan arıcılar, aylardır süren emeklerinin karşılığını almak için bal hasadına başladı.

Günün belirli saatlerinde harmanlara giren arıcılar, koruyucu kıyafetlerini giyip tek tek kovan kapaklarını açıyor.

Kovanlardan alınan petekler işlemlerden geçiriliyor

Dolu petekleri kovanlardan alıp el arabasıyla çadıra taşıyan arıcılar, ürünleri sır alma, kesme ve süzme işlemlerinden geçirip paketlere koyuyor.

İlçede 197 üretici, 20 bin 189 kovanda coğrafi işaretli Munzur balının üretimini yapıyor.

Arıcı Hıdır Güneş, 1979 yılında liseyi tamamladıktan sonra arıcılıkla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Organik ve doğal bal ürettiğini belirten Güneş, "Sonbaharda Hatay'a gidiyorum ve orada arıların bakımını yapıyorum. İlkbaharda da Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın eteğinde kurulu Eğripınar köyüne geliyorum ve burada arılarımdan bal alıyorum" dedi.

Güneş, Ovacık'ta bitki çeşitliliğinin zengin olduğuna dikkati çekerek, "Burada kekik, çarşır ve gevenin yanı sıra birçok bitki yetişiyor. Bu durum da balın kaliteli olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bal hasadının zorlu yanlarının bulunduğunu anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Kovan kapaklarını açıp ballı çerçeveleri çıkartıyoruz ve el arabaları yardımıyla hasat çadırına taşıyoruz. Burada petekleri bir düzeneğe yerleştirerek üzerlerindeki sırları bıçak ve tarak kullanarak alıyoruz. Sırı alınan petekleri makineye yerleştirip süzülmesini sağlıyoruz. Bazı ballı petekleri de arıların beslenmesi için kovanlara tekrar koyuyoruz. Ballarımızı süzme ya da petek halinde satıyoruz."

"Dağda çiçekler bittiği zaman bu kez ormanlarda çiçekler açıyor"

Hacı Kocamış da yıllar önce ailesinin geleneksel yöntemler kullanarak köylerinde kara kovan balı ürettiğini söyledi.

Zamanla arıcılığa merak salıp mesleği öğrendiğini dile getiren Kocamış, şöyle konuştu:

"Ovacık'ın bir tarafında dağlar, diğer tarafında ise ormanlar bulunuyor. Dağda çiçekler bittiği zaman bu kez ormanlarda çiçekler açıyor. O yüzden Ovacık bölgesi, bitki çeşitliliği açısından çok zengin. 1994 yılından bu yana arılarımı hep Ovacık'a getiriyorum ve özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda konaklıyorum. Ovacık'a 81 ilden insan geliyor ve benim de arılarım kara yolunun kenarında olduğu için ballarımı onlara satabiliyorum."