Türkiye’nin “Sanat Güneşi” olarak tanıdığı Zeki Müren, 1996’da aramızdan ayrılmış olsa da geride bıraktığı eserlerle, gönüllerdeki yerini koruyor. Zeki Müren’in müzik dışında başka ilgi alanları da vardı. Onlardan biri de halılardı… Zeki Müren, müzikten arta kalan zamanlarında pek çok halı tasarlamıştı.

Birbirinden özgün tasarımlar

Zeki Müren, bugün adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirmişti. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi’nden mezun olmuştu. Yani tasarıma olan yatkınlığını eğitimiyle birleştirmişti. Sonraki yıllarda müzik yolunda ilerlese de tasarımcı yönünü hiç bırakmadı. Örneğin sahne kostümlerini hep kendisi tasarladı. Sanat Güneşi, birbirinden ışıltılı kostümlerinin yanı sıra halı tasarımı da yaptı. 1960’lı yıllarda 12 halının tasarımını gerçekleştirdi. O tasarımlar, Isparta’daki tezgahlarda dokundu.

Günümüzde nadir olarak bulunan Zeki Müren halılarının hayli meraklısı var. 35 yıldır halı ve kilim ticareti yapan Hüseyin Kaplan onlardan biri. Kaplan, Zeki Müren halılarını nasıl keşfettiğini şöyle anlatıyor:

“Tesadüfen bir imza gördüm halıda. Dikkatlice okuyunca Zeki Müren imzalı olduğunu keşfettim. Yaklaşık 15 yıldır bu halıların varlığından haberdarım. Denk geldikçe de alıyorum.”

Halı isimleri, tasarımlar kadar iddialı

Zeki Müren halıları, tasarımları kadar isimleriyle de dikkat çekiyor. Sanatçının neşeli ve renkli kişiliğinin izleri, halı isimlerinde de kendini belli ediyor. “Leopar”, “Bayram yeri”, “Sabır taşı”, “Tavus kuşu” o halı isimlerinden sadece birkaçı. Hüseyin Kaplan’ın Sultanahmet’teki galerisinde şu an dört tane Zeki Müren imzalı halı bulunuyor.

“Bu biriktirme işine devam edeceğim. Ama bunları satar mıyım veya kar eder miyim kaygısıyla yaklaşmıyorum. Bunu biraz da hobi olarak yapıyorum, seviyorum.”

Uzun yıllardır üretilmiyor

Zeki Müren halıları günümüzde kolay kolay bulunmuyor. Bunun en büyük sebebi, Isparta halılarının eskisi kadar üretilmemesi.

“Zeki Müren halılarının 15-20 yıldır hiç dokunmadığını düşünüyorum. Bir halının imalatı durduysa eğer, sayı olarak sınırlı demektir. Bundan sonra her bulduğunuz halı daha değerli olacak.”

Zeki Müren halılarının ünü Türkiye sınırları da aştı. Geçtiğimiz haftalarda Milano Tasarım Haftası’nda Zeki Müren halıları sergilendi. Halılar, tasarım haftasının en fazla ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.