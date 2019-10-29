Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan zorluklar, en zor şartlarda dahi bir an olsun vazgeçmeyen kahraman bir halk ve onları zafere götüren bir komutanın kişisel eşyaları...

Burası Anıtkabir'de yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi. Müze, 4 bölümden oluşuyor. Birinci kısımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarına yer veriliyor. Kişisel eşyaları, madalyaları, nişanları, not defterleri müzede sergileniyor.

Büyük Zafer, ikinci kısımda ziyaretçileri karşılıyor. İmkansızlıklar ve bir an olsun geri çekilmeyi düşünmeyen Türk ordusunun kararlılığı... Müze, ziyaretçileri o günlere götürüyor.

Tarihe altın harflerle kazınan bir ulusun yeniden var oluş mücadelesinin özeti bu müze. Büyük Taarruz, Sakarya Meydan Muharebesi ve Çanakkale Zaferi bu müzede panoramik tablolarla resmediliyor.

Türk kadının fedakarlığının zaferlere katkısı da müzede anlatılıyor. Savaşın izleri sadece görsellerle değil, verilen ses efektleriyle de tam anlamıyla yaşatılıyor.

Haber: Emre Yüncü