

Osman Gazi'nin Bursa'daki türbesinde bulunan son sanduka örtüsü, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yenileniyor.

2 asrı geride bırakan örtü, daha fazla yıpranmaması için koruma altına alınacak.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü müdürü Nilüfer Karakoç, “Osman Gazi’nin yeni sanduka örtüsü, Osmanlı’dan günümüze gelen saray tekniği ile ilmek ilmek usta ellerde işleniyor” dedi.

Yeni örtü, eskisinden esinlenilerek yapılıyor

Örtünün tüm inceliklerinin ortaya çıkarılması için ve desenler ve işleme tekniği üzerinde uzun analizler yapılıyor.

Karakoç, “Tamamen aynı. Aslına bağlı kalarak bire bir ayrı şekilde yapıyoruz. Arkadaşlarımız türbenin tüm özelliklerine göre yerinde yapıp gelip burada uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Karakoç, yapıştırıcılar dahil, kullanılan her malzemelerin doğal olduğunu söyledi.

Desenlerin önce kalıp kartonlara aktarıldığını daha sonra motiflerin işlendiğini anlatan Karakoç, “ Oymacılık sanatı ile kat verip şekil verdikten sonra, antep işi sırma dediğimiz işleme tekniği ile beraber de işlemeye başlıyoruz” dedi.

Aslına uygun şekilde yapılan sanduka örtüsünün yapımında 8 kişilik uzman ekip çalışıyor.

Haber: Ferhat Özkaner