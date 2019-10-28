Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki "Çocuk Evleri" sitesini çevreleyen 63 metre uzunluğundaki bahçe duvarını resimlerle süsledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerde kalan çocuklara destek olmak isteyen 50 öğrenci, okul yönetiminin de desteğiyle Çocuk Evleri'nin ihata duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Duvara, tarihi Murat Köprüsü, aile, çiçek ve çocuk resimleri çizerek çocuklara daha renkli bir ortam oluşturan öğrenciler, Türk bayrağına selam duran bir çocuğun resmiyle de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Çalışmaları inceleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Çocuk Evleri'nin ihata duvarına çocukların dünyasını ve kentin tarihi yerlerini yansıtan resimlerin çizildiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çocukların psiko-sosyal dünyasına inmek, haklarını içeren birçok figürü duvarlara yansıtarak çevrelerini güzelleştirmek istediklerini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada bir mesaj da verdi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam vermek amacıyla Türk bayrağımız ve bayrağa selam duran çocuğumuzun resmini çizdiler. Bu da çok anlamlı oldu. Çocuklarımızın milli ve manevi değerleri özümseyerek yetiştiğini gösteriyor."

[Fotoğraf: AA]

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Seher Çelik de çocukların boş duvara bakmaması için bu çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

Çelik, amaçlarının çocukların hayallerini güçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Burada sosyal içerikli, çocukları ve bizi anlatan resimler çiziyoruz." dedi.

Öğrenciler, çalışmanın ardından Türk bayrağı önünde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA