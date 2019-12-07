Yaşam
Yürüme engelli adamın elektrikli bisikletini kırdılar07 Aralık 2019 Cumartesi 12:21 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 14:20
Konya'da doğuştan yürüme engelli bir vatandaşın günlük hayatta kullandığı elektrikli bisikleti, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kullanılamaz hale getirdi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Birer sabah uyandığında aracının çalışmadığını gördü. Aracı kontrol ettiğinde çeşitli yerlerinin kırıldığını ve çalışamaz olduğunu fark etti.
Arkadaşlarından yardım isteyen Mehmet Birer, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek bunu yapanlardan şikayetçi oldu.
Elektrikli bisikletinin 20 gün önce de kablolarının kesildiğini belirten Mehmet Birer, "Adalet önünde bunu yapanlar hesap verecekler" dedi.
Haber: Mithat Korkusuz
Etiketler: mehmet biçer Konya elektrikli bisiklet