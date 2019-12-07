Konya'nın Karapınar ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Birer sabah uyandığında aracının çalışmadığını gördü. Aracı kontrol ettiğinde çeşitli yerlerinin kırıldığını ve çalışamaz olduğunu fark etti.

Arkadaşlarından yardım isteyen Mehmet Birer, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek bunu yapanlardan şikayetçi oldu.

Elektrikli bisikletinin 20 gün önce de kablolarının kesildiğini belirten Mehmet Birer, "Adalet önünde bunu yapanlar hesap verecekler" dedi.

Haber: Mithat Korkusuz