Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yunuslar İstanbul Boğazı'nı süsledi
Yunuslar İstanbul'un simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Boğaz'ın serin sularında yüzlerce metre, sıçrayarak dans eden yunusların görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.
İstanbul’da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy Camii manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı.
Annesi ile birlikte yüzen sevimli yavru yunus ise izleyenlerin içini ısıttı.
Tarihi yarımada yakınlarında gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Yunus
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