Çocukluk hayali olan dünyayı gezme fikrine önce maddi imkansızlıklar nedeniyle uzak kaldı. Bu hayalini gerçekleştirmeye ailesine yük olmadan ulaşmaya karar verince ise, kendisini hiç beklemediği bir noktada buldu.

27 yaşındaki Berk Armağan, kafasında oluşturduğu “Seyyahart” fikriyle karton bardaklara resim çizerek 25 ülkede 60’dan fazla şehir gezdi.

Çizdiği bardakları satarak kendisine gelir elde eden Armağan, bugün birçok markanın da dikkatini çekmiş durumda.

İlk olarak hediye etmek için çizdi

İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencisi olan Berk Armağan bu projeye hiçbir güzel sanatlar eğitimi almadan başladı.

“Çocukken gördüğüm şeyleri çizerek iyi benzetebiliyordum. Hocalarım, ailem, arkadaşlarım bana iyi çizebildiğimi söylüyorlardı. Ben de kendimi motive ederek çizim üzerine her geçen gün daha fazla yoğunlaştım.”

Armağan, bardaklara çizim yapma sürecinin nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

"Kahve müdavimi bir arkadaşıma hediye etmek için satın aldığım karton bardaklara favori karakterleri olan Dart Vader ve Küçük Prens’i birlikte çizerek başladım. Daha sonra yine birkaç arkadaşıma daha bu tarz çizimler yapıp hediye ettim. Aslında hediye olarak başlayan bir süreçti."

Sosyal medya sayesinde daha geniş kitlelere ulaştım

Seyahat planlarına 400 lira gibi küçük bir bütçe ile Türkiye’yi gezerek başladığını söylüyor Berk Armağan.

İlk olarak otostop ile Ege ve Akdeniz kıyılarını gezen Armağan, İstanbul’a döndükten bir süre sonra ise maddi sıkıntılar yaşamaya başladı.

“Arkadaşlarıma hediye olarak yaptığım şeylerden para kazanabileceğimi düşündüm. Hiç sokak tecrübem yoktu. On iki tane bardak hazırlayıp sokağa çıktım. 150 lira kazanarak eve döndüm.”

Yaptığı bu sanatı sokaktan sosyal medyaya taşıdığında çok daha büyük bir kitleye ulaştığını söyleyen Berk Armağan, sonrasında da profesyonelliğe adım attığını belirtti.

“En büyük hayalim Trans Sibirya Ekspresi”

Dünya şehirlerinin ikonikleşmiş yapılarını çizme hedefiyle başladığı yola Türkiye’yi de ekleyen Berk Armağan “Memleketimin çizgileri” isimli bir de Türkiye projesi yürütüyor.

İstanbul’u tamamladığını belirten Armağan “Dünyada 25 ülkede 60’dan fazla şehir gezdim. Hayalimi gerçekleştirdiğim için de çizdiğim o bardaklar benim için eşsiz” diyor.

Bu hayalini gerçekleştirmede Berk Armağan’a bazen havayolu şirketleri, bazen de tanıştığı kişiler destek oluyor.

Armağan, sponsor ihtiyacını giderirse hedefinin daha büyük olduğunu anlatıyor.

“Gerek markalar gerek de insanlar benden bardak çizmemi istiyor. Bunları satarak para kazanıp dünyayı gezebiliyorum. Çok da sponsora ihtiyacım yok gibi dursa da ben olmasını istiyorum. Böylelikle daha büyük projeleri gerçekleştirebilirim. En büyük hayalim ise Trans Sibirya Ekspresi ama şu an için yüklü bir meblağ.”

“Kolay yoldan hedefe ulaşmak imkansız”

Yakın zamanda İstanbul Havalimanı için bir projeye başladığını söylüyor Berk Armağan.

“İstanbul Havalimanı’ndan başlayan ve İstanbul’un simgelerini kapsayan hem gezmeli hem çizmeli bir projeye başladık. Proje Taksim Cumhuriyet Anıtı, St. Antuan Kilisesi, Ortaköy Camii ve Galata Kulesi gibi İstanbul’un en bilindik simgelerinin yer aldığı yirmi bardaktan oluşuyor. Projeye yönelik güzel bir ilgi var. Bu projeden sonra da 81 ilimizi de gezerek ‘Memleketimin Çizgileri’ projesini bitirmek istiyorum.”

“Ben hem dünyayı gezmek istiyorum, hem de kendi bulduğum fikrimle dünyayı gezmek istiyorum” diyerek hayallerinin bitmediğinin altını çiziyor Armağan.

Karton bardaklarla dünyayı gezmenin bir ömür harcanması gereken bir hayal olduğunu söyleyen Berk Armağan, “Çok isteyip çok çalışmak gerekiyor. Kolay yoldan hiçbir şekilde bu hayale ulaşmanın yolu yok” diyor.



