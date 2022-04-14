Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yunus tur teknesine eşlik etti
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesine eşlik eden yunus, geziye katılan turistler tarafından görüntülendi.
Fethiye’nin dünyaca ünlü Ölüdeniz mevkii açıklarında bir yunus, tur yapan bir tekneye eşlik etti.
Teknedekilere gösteri yapan sevimli yunus renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Teknedeki turistler tarafından cep telefonu ile görüntülenen yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
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