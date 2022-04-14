Fethiye’nin dünyaca ünlü Ölüdeniz mevkii açıklarında bir yunus, tur yapan bir tekneye eşlik etti.

Teknedekilere gösteri yapan sevimli yunus renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Teknedeki turistler tarafından cep telefonu ile görüntülenen yunus, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.